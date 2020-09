Mulher é estuprada, fica com medo de denunciar e bandido volta no outro dia

No segundo dia, ele a agrediu na cabeça com um pedaço de madeira e ela precisou ser hospitalizada

Uma mulher de 52 anos sofreu por dois dias ao ser primeiro estuprada por um homem, mas ficar com medo de denunciar e ele voltar no outro dia. Além disso, ela foi agredida por ele com um pedaço de madeira.

A violência aconteceu na casa da vítima, no Bairro São José, em Nova Lacerda (545 km de Cuiabá).