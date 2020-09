Motociclistas armados ficam feridos após colidirem com carro em cruzamento no Bosque

O motociclista Lucélio Nunes Nascimento, de 22 anos, e um homem não identificado ficaram feridos após colidirem com um carro modelo Classic, na noite desta quinta-feira (17), no cruzamento das ruas Nações Unidas com a Pernambuco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

O condutor do carro disse que passou no sinal verde, quando a dupla, que estava em uma moto modelo Titan, de cor preta e placa NAC-7677, em alta velocidade, avançou o sinal vermelho e bateu no veículo.

Após a colisão, Lucélio ficou jogado no chão e o outro indivíduo, com dificuldade, saiu correndo pela rua. Na queda, uma caixinha de cerveja que a dupla transportava também caiu, além de uma arma de fogo, que segundo Lucélio, estava sendo usada para praticar roubos.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Lucélio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. A outra pessoa que estava na moto não foi localizada.

A Polícia Militar esteve no local e confirmou que a motocicleta não possui restrição de furto/roubo. A moto e o carro foram levados ao pátio do Detran.