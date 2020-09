Messi e Cristiano Ronaldo ficam fora da lista para os melhores da Champions; Neymar está na briga

A Uefa divulgou nesta quinta-feira os candidatos aos prêmios de melhor jogador por posição da última Liga dos Campeões. A confederação europeia vai anunciar os vencedores nas categorias goleiro, defensor, meio-campista e atacante no dia 1º de outubro. Chama a atenção o fato de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terem ficado fora da lista. Por outro lado, Neymar está na disputa.

Messi foi eliminado da Champions passada nas quartas, e CR7 saiu nas oitavas.

Campeão da Champions, o Bayern de Munique é o time com o maior número de representantes: sete no total. O vice Paris Saint-Germain emplacou três nomes na disputa. Os outros dois “intrusos” são do Atlético do Madrid e Manchester City.