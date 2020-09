Membros de facção que mataram criança com tiro na cabeça são condenados a mais de 120 anos de prisão

A 2ª Vara do Tribunal do Júri condenou Michael Douglas Vieira Pinheiro e Thiago Alves Barbosa a penas que, somadas, chegam a mais de 126 anos de prisão pela morte de Rebeca Vitória Santos, de 4 anos.

O crime aconteceu em 21 de setembro de 2018, quando Rebeca era levada para brincar em um parque na Vila Betel, em Rio Branco, e foi atingida por um tiro na cabeça. A menina chegou a ser socorrida, porém, morreu durante cirurgia no pronto-socorro de Rio Branco.

Michael Douglas foi preso no dia seguinte ao crime, em uma casa no bairro Boa União, na Baixada da Sobral. No local, a polícia um revólver calibre 38 e um carro que teria sido usado no dia do crime.

Além da morte de Rebeca, Michael Douglas também vai responder por três tentativas de homicídio, uso de documento falso, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. A pena dele foi de 79 anos e 5 meses.

Já Thiago foi preso 28 de setembro de 2018. Segundo a polícia, ele é suspeito de participar da morte do sargento do exército João Evangelista dos Santos, de 58 anos, ocorrida em 27 de agosto do mesmo ano.

Thiago também vai responder pela morte da menina, por três tentativas de homicídio e organização criminosa. Ele recebeu pena de 48 anos e 5 meses.