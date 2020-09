Dois anos após o crime, acusado de matar menina de 4 anos com tiro na cabeça é julgado no Acre

Michael Douglas Pinheiro está sendo julgado nesta sexta-feira (18) por participação na morte da pequena Rebeca Vitória Santos, de 4 anos, com um tiro na cabeça, ocorrida há quase dois anos em Rio Branco. O júri popular começou volta das 8h na 2ª Vara do Tribunal de Justiça.

A informação foi confirmada ao G1pelo advogado de Pinheiro, Mauro Mauro Albano.

A menina foi morta no dia 21 de setembro de 2018 quando um carro passou atirando e um dos disparos atingiu sua cabeça. O crime ocorreu no Conjunto Habitacional Vila Betel, em Rio Branco, nas proximidades da Fundação Bradesco.

Rebeca chegou a ser socorrida e levada inicialmente para a UPA e depois para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), mas acabou não resistindo durante a cirurgia.

Além de Pinheiro, Tiago Alves Barbosa também está sendo julgado por ter participado do homicídio da criança.

Barbosa foi preso pela Polícia Civil no dia 28 de setembro de 2018 suspeito de participação na morte do sargento do exército João Evangelista dos Santos, de 58 anos, no dia 27 de agosto daquele ano. Segundo a polícia, ele também estava no carro que passou atirando no bairro onde a menina morava.

Michael Douglas foi preso em flagrante um dia após o crime no bairro Boa União. Na casa onde ele estava, a polícia encontrou o carro que teria sido usado no crime e também apreendeu um revólver calibre 38.

Conforme informações dadas pela polícia na época, a arma de fogo bate com os projéteis encontrados na cena do crime e que foram encaminhados para a perícia.

Criança estava indo para parquinho

Ao deixar o Instituto Médico Legal (IML), no dia seguinte da morte da filha, a dona de casa Halley Santos da Silva contou que levava a menina para brincar no parquinho do bairro quando ela foi atingida por um tiro.

“Nós estávamos indo para o parquinho, levava ela pra brincar, aí chegaram atirando. Ela chegou na sala de cirurgia, foi cirurgiada e morreu”, disse a mãe na época.

O secretário adjunto da Polícia Civil à época, Josemar Portes, afirmou que a ação criminosa tinha sido uma tentativa de homicídio contra um indivíduo envolvido no mundo do crime que estava no local. Segundo ele, esse homem, que não teve o nome revelado, chegou a ser atingido com um tiro de raspão.