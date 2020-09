Conselheiro tutelar é suspeito de abuso sexual contra adolescente no Acre

A Polícia Civil do município de Porto Acre investiga um susposto abuso sexual de um conselheiro tutelar com adolescentes. A denúncia partiu do próprio Conselho Tutelar.

Um boletim de ocorrências foi registrado na delegacia do município, e com isso a Polícia Civil instaurou uma investigação criminal contra o conselheiro.

Nesta quinta-feira (17), a polícia realizou uma diligência no município para tentar localizar o suspeito para prestar esclarecimentos na delegacia do município, mas o homem não foi encontrado.

Foram cumprindos três mandados de busca e apreensão, onde os agentes conseguiram apreender eletrônicos que agora passarão por perícia policial.

O conselheiro tutelar deve se apresentar na delegacia na manhã desta sexta-feira (18) e apresentar sua versão dos fatos, para que a Polícia Civil continue a investigação.