Colono que foi baleado no portão da própria casa morre no PS de Rio Branco

O colono Cleison de Souza Sussuarana, 44 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (18), no pronto-socorro de Rio Branco. A vítima estava internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), após ser atingida por um tiro, na noite de quinta-feira (17), no Projeto de Assentamento Tocantins, na Vila do V, no município de Porto Acre.

A vítima e a esposa receberam alguns amigos na residência e, após a saída das visitas, Cleison foi fechar o portão. Ao virar, uma pessoa não identificada, que estava no escuro, efetuou um tiro de escopeta que acertou as costas da vítima.

Para não ser atingido por mais disparos, Cleison correu para dentro da residência. Após a ação, o autor do disparo fugiu. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Ao chegar no hospital, a vítima levada às pressas para o centro cirúrgico, onde passou uma cirurgia de emergência e foi transferido para UTI, mas depois de 15 horas, o homem faleceu.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Porto Acre.