Carro cai em igarapé no interior do Acre e passageiros são resgatados por pescador

Um carro com três pessoas da mesma família caiu no igarapé Mesquita, na tarde de quinta-feira (17), na BR-307, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o veículo da família passava na ponte de madeira, quando acabou caindo. Os passageiros ficaram dentro do veículo cerca de 3 minutos até um pescador da região conseguir mergulhar e cortar o cinto de segurança para fazer o resgate das vítimas.

Duas pessoas precisaram ser atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital do Juruá.

Moradores reclamam das péssimas condições da ponte, que além de ser de madeira, há muito tempo não recebe nenhum tipo de melhorias, ocasionando esses tipos de acidentes.