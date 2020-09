Acre se mantém na bandeira amarela, anuncia Comitê

Todas as regionais do Acre continuam na bandeira amarela, anunciou o Comitê de Acompanhamento da Covid-19 em coletiva nesta sexta-feira (18).

A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, disse que houve uma evolução positiva, no entanto, os dados ainda apontam que o estado permanece no nível de atenção.

O Alto Acre e o Juruá são as regionais mais próximas da bandeira verde, com nota 6. O Baixo Acre e Purus foi avaliado com nota 9, ficando longe do nível de cuidado.

Nesta sexta-feira, o Acre registrou 226 novos casos da Covid-19. Assim, o número de infectados chegou 26.942. São 647 mortes pela doença no estado.