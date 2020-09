Mulher fica gravemente ferida após colidir com carro na Av. Getúlio Vargas

Ana Paula Fiace da Silva, 32 anos, foi vítima de uma acidente, na noite desta quarta-feira (16), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em uma moto modelo Titan, de cor vermelha e placa NAD- 8835, quando colidiu com um carro modelo Ford KA, que trafegava no sentido contrário.

O condutor do carro disse que passou um sinal amarelo e, ao tentar fazer uma conversão em outra rua, aconteceu o acidente. Na colisão, a motociclista bateu a cabeça violentamente contra o solo, pois, segundo a polícia, o capacete da vítima não estava preso com a fivela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. A mulher teve traumatismo craniano grave e um afundamento de crânio.

A motocicleta da vítima foi levada ao pátio do Detran após o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizar os procedimentos no local juntamente com a perícia criminal.