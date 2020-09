Ex-secretário adjunto da Sesacre continua recebendo informação de contratações

O ex-secretário adjunto de Saúde do Acre, Jorge Fernando Rezende continua recebendo no e-mail particular informações sobre as contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Ele mesmo fez uma reclamação nas redes sociais, já que apesar de ter sido demitido em 2019, não teve o e-mail retirado da lista dos gestores.

Estranhamente, a equipe de tecnologia da informação da Sesacre manteve o nome de Rezende na lista das autoridades que deveriam ser informadas sobre as adesões às atas licitatórias rubricadas pela equipe de Alysson Bestene, secretário que voltou à Sesacre após a demissão de Rezende e a então secretária Mônica Feres.

“Fui Ordenador de Despesas em uma Organização Militar e assim que passei a função fui desconectado, já no dia seguinte, de tudo referente ao meu antigo cargo administrativo. Já na Sesacre, cansei de mandar mensagens para a administração de lá solicitando algo simples: descadastrar meu e-mail, visto que o meu acesso ao sistema foi retirado. Senão eu mesmo o faria”, relata o ex-secretário.

Ainda segundo Rezende, a situação coloca em xeque a competência da equipe que atua nos sistemas da pasta estadual. “Se não conseguem descadastrar um e-mail, imagina efetuar a compra de medicamentos, que é algo bem mais complexo. Isto sem falar que até hoje me devem diárias de viagens que realizei a serviço. Me desculpem, mas muito triste isto tudo”, completou.