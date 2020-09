Boatos de homicídio na Agrovila do Muju foram esclarecidos pela PM

Boatos que surgiram no final da manhã da última quarta-feira (16), em que de dois homicídios teriam acontecido na comunidade Agrovila do Muju na zona rural do município de Rodrigues Alves, foram esclarecidos na manhã desta quinta-feira (17) pela Polícia Militar. O Tenente Robson Belo responsável pela assessoria de comunicação da PM explicou que ao serem informados do suposto crime de homicídio, as equipes se deslocaram para a localidade e ao chegarem lá obtiveram as reais informações sobre o caso.

Testemunhas relataram que dois homens foram ameaçados de morte na Agrovila e levados para uma região de mata pelos suspeitos da tentativa de homicídio, contudo as vítimas conseguiram escapar de alguma forma dos algozes, e conseguindo retornar de volta para a comunidade, mão se sabe se a fuga foi pelo rio ou meio terrestre. “Um dos homens ameaçados foi encontrado pela Equipe investigativa da PM em sua residência em estado de choque e não deu depoimento. O outro tinha já tinha adentrado por um ramal se evadido do local”, informou o Tenente Belo.

Algumas informações que chegaram até a imprensa, apontavam que diversos tiros foram escutados na região e o Tenente também esclareceu quanto a esse fato, “A mãe dos indivíduos ameaçados disse que ouviu cerca de oito disparos de arma de fogo”, o que supostamente tenha dado a entender que os homens haviam sido executados. Alguns populares da região alegaram que as vítimas dessa situação, também fazem práticas de delitos e foram orientadas pelos policiais que fizessem a queixa na delegacia contra os supostos desordeiros. “Eles são conhecidos lá por práticas de ameaças no local que algumas testemunhas relataram”, finalizou o Tenente da PM.