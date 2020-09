Após 15 dias, Gladson torna sem efeito exoneração de 5 comissionados da lista do PSDB

Em meados de agosto, o ac24horas publicou uma lista com cerca de 30 nomes de cargos comissionados indicados pelo PSDB que seriam supostamente indicações da deputada federal tucana Mara Rocha e que seriam exonerados por conta do deterioramento da relação política entre a parlamentar e o governador Gladson Cameli.

No Diário Oficial do último dia 4 de setembro, a confirmação. O governador exonerou, de uma única vez, 17 comissionados que estavam na lista que vazou. As reações foram imediatas. O vice-governador, Major Rocha, se manifestou por meio e uma nota onde disse: “De minha parte, como um velho soldado que enfrentou o petismo de frente, enquanto muitos que estão no nosso governo se banqueteavam com o PT no Acre e/ou em Brasília, como alguém que ajudou a conquistar a vitória que tivemos, me resta lamentar o rumo que estamos tomando”, ao finalizar o texto. Rocha reiterou ainda que dos 17 demitidos, apenas 9, sem identificá-los, eram indicados da irmã.

Praticamente 15 dias após as exonerações, no Diário Oficial desta quinta-feira, 17, Gladson Cameli torna sem efeito a demissão de 5 comissionados que estavam na lista e que foram exonerados. Estão de volta ao governo os cargos comissionados Antônio Clécio Souza Cardozo, Edilaine Istefani Franklin Traspadini, Mirtes Maria Firmino de Souza, Mayara Bitencourt de Oliveira e José Gabriel da Silva França.