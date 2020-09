Rodrigo Maia testa positivo para Covid-19

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada inicialmente pela emissora CNN Brasil.

O laudo atestando a infecção pela Covid-19 chegou ao presidente da Casa nesta quarta-feira (16). O exame foi feito no laboratório Sabin, em Brasília. Maia apresentou, segundo a CNN Brasil, sintomas brandos da doença e está isolado na residência oficial da presidência da Casa, onde seguirá em isolamento.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, também testou positivo para o novo coronavírus nesta semana. Maia esteve na posse de Fux no Supremo na semana passada.

Além de Fux, os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, ambos do STJ (Superior Tribunal de Justiça), também testaram positivo para a doença. Assim como Maia, Salomão e Palheiros estiveram na posse de Fux no STF na semana passada.

Os dois integrantes do STJ estão sendo monitorados, mas estão assintomáticos. Palheiro, inclusive, confirmou o resultado positivo para o coronavírus durante sessão de julgamento desta terça-feira (16) da 6ª Turma, transmitida pelo Youtube.

MINISTRA DO TST COM SUSPEITA

Quem também prestigiou a posse de Fux e apresentou sintomas que sugerem a Covid-19 foi a presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministra Maria Cristina Peduzzi.

Ela foi hospitalizada na noite desta terça-feira (15) e submetida a teste. O resultado é previsto para ser divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (16).

Desde março, de acordo com a assessoria do TST, a ministra Maria Cristina tem realizado todos os compromissos de forma telepresencial. No entanto, ela esteve presente na última quinta-feira (10) à cerimônia realizada no STF.

No plenário do STF, dos 250 lugares disponíveis, apenas um quinto foi liberado para os convidados. Na bancada dos ministros e na mesa de honra foram instalados acrílicos transparentes, em caráter provisório, para a criação de espaços individuais.

A cúpula dos Três Poderes esteve presente, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, também participaram da solenidade.

Assim como ministros da Corte, familiares e amigos mais próximos de Fux e da ministra Rosa Weber, empossada no cargo de vice-presidente do STF.