PS5 vai ter preços de R$ 4.500 e R$ 5.000 e chega ao Brasil dia 19 de novembro

O PlayStation 5 vai ser lançado no Brasil no dia 19 de novembro, anunciou a Sony nesta quarta-feira (16). Os preços ficam entre R$ 4.500 e R$ 5.000.

A pré-venda no país do novo console da fabricante começa nesta quinta-feira (17). Games exclusivos de PS5 terão preços sugeridos entre R$ 250 e R$ 350.

“Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, lançado no dia 12 de novembro, vai ser vendido por R$ 250. Uma versão especial vai ter preço de R$ 350.

O controle novo, chamado de DualSense, será vendido por R$ 499.

A versão padrão será vendida por R$ 4.999. Uma versão mais simples, chamada de Digital Edition, não terá leitor de discos e será mais barata, com preço de R$ 4.499.

Em países como Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul o PS5 chega uma semana antes, no dia 12 de novembro.

Nos EUA, os preços ficam entre US$ 399 e US$ 499.

No evento, a empresa ainda anunciou games novos do console, como “Hogwarts Legacy”, “Final Fantasy XVI” e uma nova história de “God of War”, que deve ser focada no Ragnarok.