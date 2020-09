“Não tínhamos por que fechar as escolas”, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro afirmou há pouco que é um “absurdo” o Brasil ser o país que mantém por mais tempo as escolas fechadas.

Em discurso na posse de Eduardo Pazuello, o presidente lamentou o fato de não ter controle sobre as medidas restritivas.

“Falamos naquele momento, com alguns estudos pelo mundo, que as crianças e os jovens, em especial quem tem menos de 40 anos, uma vez acometidos pelo vírus, a chance de partir para a letalidade é próxima de zero. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da Presidência da República ou do nosso governo, como um todo. Por decisão judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e prefeitos.”