Detento é morto em presídio e suspeita é que coração tenha sido arrancado

Um detento foi morto na noite de terça-feira (15) na Penitenciária Industrial de Blumenau (SC). O crime foi registrado por volta das 21h e a suspeita é de que o autor tenha arrancado o coração da vítima após o crime, de acordo com a Polícia Civil. O preso assassinado foi identificado pelo Departamento de Administração Prisional (Deap) como Alexander Alves, 27 anos.

Um outro interno que dividia a cela com ele na unidade da Ponta Aguda já teria assumido a responsabilidade do crime, conforme informações do próprio Deap. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Investigadores estiveram na penitenciária ainda durante a noite para coletar as primeiras informações.

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau ficará responsável pelas investigações. O Instituto Geral de Perícias (IGP), até a manhã desta quarta-feira (16), não havia confirmado a causa da morte.