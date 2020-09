Após Luísa Sonza assumir namoro com Vitão, Whindersson some e preocupa amigos

Após Luísa Sonza assumir namoro com o cantor Vitão, Whindersson Nunes viajou para o Piauí e depois México para ficar ao lado da família e deixou as redes sociais de lado. Entretanto, esse isolamento tem preocupado os amigos do youtuber, já que ele estaria deixando de responder algumas mensagens. O humorista tem sofrido ataques na internet e vem sendo chamado de “corno” por um grupo de internautas.

Luísa e Vitão revelaram que estavam juntos na semana passada e uma enxurrada de comentários foram feitos nos perfis de Whindersson nas redes sociais. Ele até mostrou ao público que encarou o assunto com naturalidade e fez piadas com a situação, entretanto, resolveu sair de cena por conta da pressão da web sobre uma possível infidelidade da cantora.

O desaparecimento de Nunes passou a preocupar fãs e muitos amigos, conforme noticiou nesta quarta-feira (16) a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia. Ele só voltou para a internet quando foi questionado sobre o sumiço.

A preocupação não é por acaso. No ano passado, o humorista revelou que estava com depressão e precisou se afastar do trabalho. Na ocasião, ele viajou para um sítio da sua família no Piauí e só retornou a fazer shows quando estava melhor.

Os amigos revelaram que Whindersson foi pego de surpresa com a revelação do namoro de Luísa e Vitão. Ele não esperava que o anúncio fosse ocorrer tão cedo. Procurada pelo NaTelinha, a assessoria de comunicação do youtuber não se pronunciou até o fechamento da matéria. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Whindersson Nunes e Luísa Sonza deram um ponto final no casamento em abril deste ano e revelaram através das redes sociais que continuariam amigos. Entretanto, rumores apontavam que a cantora estava se relacionando com Vitão e internautas passaram a afirmar que a cantora traiu o humorista.

A artista negou que tenha sido infiel, mas Nunes parou de segui-la nas redes sociais. Nas últimas semanas, as aparições entre Sonza e Vitão se tornaram mais frequentes e, na semana passada, eles confirmaram que estavam juntos.