Record reage contra denúncias envolvendo Universal e ataca a Globo

Um dia depois do Jornal Nacional, da Globo, citar a Igreja Universal ao noticiar as apurações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), a Record decidiu reagir e atacar a concorrente.

No Domingo Espetacular, que foi ao ar ontem (13), a emissora apontou uma nota de repúdio em que afirmou ser acusada, sem provas, pela rival. _“A Globo apresentou sem provas um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a instituição e a prefeitura da capital fluminense”_, destacou Carolina Ferraz.

Edu Ribeiro completou: _“As acusações acontecem às vésperas da eleição municipal e em um momento em que a família Marinho ganha as manchetes pela ligação com Dário Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, réu na operação Lava Jato”.

Em seguida, a Record exibiu uma reportagem de mais de 10 minutos em defesa da igreja fundada por Edir Macedo. _“Acusação contra uma instituição que há décadas sofre perseguição religiosa”_, disse a matéria, que conversou com o bispo Renato Cardoso, atual responsável pela Universal no Brasil.

Responsável pela instituição no Rio, o bispo Jadson Santos acusou a Globo de privilégios com o Judiciário: _“Record não sabe de nada, SBT não sabe de nada, Band não sabe de nada e a Globo sabe de tudo e chega antes. É estranho. Eu fico me perguntando o motivo dela ter essa ligação tão forte”.

O prefeito Marcelo Crivella também reagiu: _“Eu nunca vi uma afirmação tão leviana, tanta insanidade, um ódio tão neurótico. As pessoas que falam isso deveriam provar”.

A reportagem do Domingo Espetacular ainda entrevistou advogados, cientistas políticos e analistas, que criticaram o vazamento de informações para o canal carioca. Ela também lembrou da recente citação da família Marinho em depoimento de Dário Messer, o que, segundo o canal paulista, teria motivado a acusação contra a Universal.

A briga entre a instituição evangélica com a Globo é antiga e sempre acaba sendo reforçada por conta da ligação entre Universal e Record, sua concorrente na audiência.

Acusação no JN

No JN, William Bonner citou a Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’. _“O MP afirma que a Igreja Universal do Reino de Deus foi usada para lavar dinheiro desviado no esquema de corrupção da Prefeitura do Rio“_, disparou Renata Vasconcellos logo na abertura.

Em seguida, a matéria completa revelou os detalhes da apuração. Foi falado sobre os indícios de “bilionárias movimentações atípicas” da Igreja Universal do Reino de Deus, afirmando que seria _“verossímil concluir que a entidade religiosa está sendo utilizada como instrumento para lavagem de dinheiro”.

A quantia, por sua vez, seria _“fruto da endêmica corrupção instalada na alta cúpula da administração municipal”_. Por fim, o MP citou ainda o suposto _“envolvimento de Mauro Macedo [primo de Edir Macedo] na trama criminosa”.