Pescador que sofreu acidente em Sena Madureira morre em Rio Branco

O pescador Francisco Costa Lima, 34 anos de idade, vítima de um acidente de trânsito, em Sena Madureira, não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito na passagem de ontem para hoje após passar mais de 10 dias internado na UTI, em Rio Branco.

De acordo com familiares, seu corpo está sendo trazido para Sena, sua cidade de origem, e será velado na Colônia dos pescadores.

Na data do ocorrido (28 de agosto), Francisco Costa dirigia uma motocicleta Twister, 250, pela Rua João Marçal, próximo á AABB, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu um poste de energia.

Ele sofreu fratura no fêmur e um corte no abdômen. Socorrido com vida, o pescador deu entrada no PS de Sena e depois foi transferido para a capital. Apesar dos esforços da equipe médica não foi possível reverter sua situação.