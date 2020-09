No 1º jogo sem T. Nunes, Corinthians perde de 2 a 1 para o Fluminense

No primeiro jogo sem Tiago Nunes, o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na tarde deste domingo (13), no Maracanã, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê marcou os dois gols da vitória do time do Rio de Janeiro.

Com os resultados momentâneos da rodada, o Tricolor sobe para a oitava posição, com 14 pontos. Com a derrota, o Alvinegro fica na 14ª colocação, com 9 pontos.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Fluminense indo para o ataque e pressionando o rival. Aos 8 minutos, Nenê aproveitou cruzamento da direita e finalizou duas vezes. Na primeira, o chute foi bloqueado por Cantillo. Na sobra, já caído no chão, Nenê chutou no canto para abrir o placar.

O Corinthians conseguiu melhorar na partida, mas só conseguiu criar perigo nas bolas paradas com Otero. Aos 19 minutos, o venezuelano cobrou falta no travessão de Muriel. 18 minutos depois, Otero bate nova falta, dessa vez na intermediária de ataque. O chute exigiu boa defesa do goleiro do Fluminense.

O Fluminense voltou a chegar com perigo no final do primeiro tempo. Calegari cruzou na segunda trave para chegada de Danilo Barcelos, que cabeceiou para defesa de Cássio.

Segunda etapa

A etapa final começou com o Tricolor tomando conta do jogo. O Fluminense teve falta na entrada da grande área. Nenê bateu e a bola desviou na barreira.

O Corinthians chegou com aos 14 minutos do segundo tempo. Everaldo recebeu lançamento pelo lado direito do ataque e finalizou para a firme defesa de Muriel.

Três minutos depois, o clube paulista novamente chega com perigo e marca o gol com Everaldo. Porém, o bandeirinha anotou a posição de impedimento do lateral Michel e o gol foi anulado.

No fim do jogo, aos 43 minutos, Nenê marcou de pênalti para o Fluminense. O árbitro marcou a infração após toque de braço do zagueiro Bruno Méndez.

Danilo Barcelos, lateral esquerdo do Fluminense, foi expulso já nos acréscimos depois de falta dura em Michel.

Aos 50 minutos, Gil cabeceiou para o meio da área e Mateus Vital descontou para o Corinthians.