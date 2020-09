Homem embriagado fica gravemente ferido após cair da moto em Cruzeiro do Sul

Um homem ficou gravemente ferido nesse sábado (12), após cair de sua motocicleta na Rodovia AC-405, Km 6, em Cruzeiro do Sul próximo ao Sesc . A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações repassadas com exclusividade ao jornal Juruá Informativa, o homem, apresentava sinais de embriaguez. Ele perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu na pista.

Ele recebeu os primeiros socorros do SAMU, ainda no local do acidente e em seguida foi encaminhado para o Hospital do Juruá, onde recebeu atendimento médico necessário.