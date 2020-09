Após denúncia de produtores rurais, Mara Rocha pede que Ministério Público Federal fiscalize obras na estrada Jarbas Passarinho

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) esteve ontem na Estrada Jarbas Passarinho a convite dos produtores rurais. Na reunião, os produtores manifestaram indignação com a obra de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Branco, feita com recursos de emenda parlamentar. A obra em questão tratou de serviço de pavimentação de 2 km do Ramal Jarbas Passarinho, no valor de R$ 793.132,34. Segundo o que foi constatado no local, a obra entregue pela empresa contratada pela prefeitura, não corresponde em termos de qualidade, ao valor alocado, o que gerou indignação dos produtores. Os moradores afirmaram que em toda a extensão, existem inúmeras imperfeições no material asfáltico, que apresenta de fina espessura e grande fragilidade. Ao tomar conhecimento, a deputada Mara Rocha pediu a entrada do Ministério Público Federal no caso, para que o mesmo fiscalize de perto os desdobramento desse convênio.

” Nossa preocupação é que essa obra visivelmente inacabada, foi entregue pela empresa contratada pela Prefeitura de Rio Branco, como concluída. Não podemos permitir que recursos federais sejam mal aplicados, prejudicando dessa forma os produtores rurais que precisam do ramal para o transporte de seus produtos agrícolas. Por isso, pedi nesta segunda-feira (14/09), que o Ministério Público Federal fiscalize e acompanhe in loco os desdobramentos desse convênio, garantindo que os recursos públicos sejam bem empregados e que a população seja atendida nos seus anseios”, afirmou a deputada Mara Rocha.