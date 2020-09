Acreana de 8 anos vai representar o estado em concurso de Mini Miss Brasil no final deste ano

Miss Mirim do Acre foi coroada no final do ano passado com o título Mini Miss Acre Mundial 2020.

Após vencer a etapa estadual do concurso Mini Miss Acre Mundial 2020, a acreana Jussara Lima, de 8 anos, agora está nos preparativos para representar o estado no Mini Miss Brasil. Ela vai disputar o título com meninas de todos os estados brasileiros.

A Miss Mirim do Acre foi coroada no final do ano passado com o título Mini Miss Acre Mundial 2020 e agora aguarda para participar do concurso nacional que está previsto para ocorrer em dezembro deste ano, em Porto Alegre.

“Minha expectativa é trazer o título de Mini Miss Brasil para o meu estado do Acre, pois o meu povo é um povo de garra que corre atrás dos seus sonhos porque é batalhador”, disse Jussara.

A Jussara só tem 8 anos, mas, tem plena consciência do seu papel em sociedade. Além dos longos cachos e sorriso fácil, ela não espera mostrar só beleza. Ela conta que é engajada em trabalhos sociais em Rio Branco, onde é embaixadora dos Filhos de Maria que faz o trabalho social de doação de sopa para moradores de rua, e nos hospitais. Além de fazer a entrega de materiais escolares e sacolões.

Ela também é embaixadora da campanha contra a poliomielite que tem como objetivo a arrecadação de fundos e aquisição de doses de vacinas.

Jussara atua como modelo desde os seis anos e já tem experiência de vários trabalhos com fotos e vídeos, mas mesmo a assim a rotina de preparo é intensa e ela tem ensaios de passarela, ensaios artísticos e aulas de etiqueta semanalmente em preparação para o concurso nacional.

“Minha preparação tem sido desde 2019, com aulas de etiqueta, postura, passarela e dança pois vai ter um show de talentos”, explicou.

Para a mãe Renilde Lima, a grande apoiadora da filha, é uma satisfação ter ela representando o estado e também ressalta que é necessário seguir um cronograma de preparo para que a filha esteja bem na competição.

“Me sinto orgulhosa que tenho uma filha que vai representar nosso estado em Porto Alegre. É uma missão muito grande de ter uma miss em casa porque temos um cronograma semanal de atividades para que ela represente nosso estado com excelência”, disse.