Acre tem 10 novos casos de Covid-19 e não registra mortes pela doença nesta segunda (14)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 10 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 14. Assim, o número de infectados saltou de 26.166 para 26.176, nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 66.555 notificações de contaminação pelo novo coronavírus, sendo que 40.367 casos foram descartados. Ainda, 12 testes de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 23.503 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 80 seguem hospitalizadas.

A Sesacre informa, ainda, que não houve novos registros de óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas no Acre. O número oficial de mortos pela doença permanece em 640.

