Vaca cai em poço e é resgatada pelos bombeiros em Rio Branco

Equipes do Corpo de Bombeiros do 2º Batalhão em Rio Branco foram acionadas na tarde desse sábado, 12, para resgatar uma vaca que havia caído em um poço no Ramal da Álcool Brás, zona rural da capital acreana.

Uma viatura e três militares foram enviados para o resgate. Durante a ocorrência, a guarnição constatou que para retirar o animal de dentro do poço, seria necessário utilizar técnicas de salvamento terrestre.

Segundo a equipe, o buraco que o animal caiu tinha aproximadamente quatro metros de profundidade. Os bombeiros trabalharam por mais de 1 horas e contaram com ajuda de moradores da região para conseguir retirar o animal e entregar ao proprietário.

O animal foi resgatado com sucesso, sem apresentar lesões aparentes e foi entregue aos cuidados do dono.