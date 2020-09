Em briga por ciúmes da sogra, mulher leva tijoladas na cabeça e desmaia na Baixada da Sobral

Cleonice Maria da Conceição Silva, de 40 anos, foi atingida por tijoladas após se envolver em uma briga família, na tarde deste domingo (13), na Estrada da Sobral, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Cleonice e o namorado estavam participando de um almoço, quando a vítima e uma cunhada começaram a discutir por ciúmes da sogra.

Com o calor da discussão, as mulheres entraram em luta corporal. Durante a briga, Cleonice foi atingida por golpes de tijolo na cabeça, desferidos pela cunhada. A vítima acabou desmaiando. A agressora fugiu do local após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Cleonice para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável, com cortes profundos da cabeça provocadas pelas tijoladas.

A Polícia Militar tentou procurar pela mulher que agrediu Cleonice, mas não obteve êxito.O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.