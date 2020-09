Criminosos trocam tiros com a Polícia Militar e um acaba morto no Bairro Alto Alegre

Um bandido foi morto após levar um tiro no rosto, na madrugada deste domingo (13), durante um tiroteio com a polícia na Rua 3 de Junho, no Bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Um bandido foi morto após levar um tiro no rosto, na madrugada deste domingo (13), durante um tiroteio com a polícia na Rua 3 de Junho, no Bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava realizando um patrulhamento na região do bairro Tancredo Neves, quando os PMs viram dois homens em uma motocicleta modelo XTZ de cor azul. Ao tentar fazer abordagem, os criminosos começaram a empreender fuga e atiraram contra a viatura, que revidou a injusta agressão.

Ainda em perseguição, os bandidos tentaram fugir entraram em uma rua, mas nesse momento, um dos militares conseguiu balear um dos bandidos no rosto. O comparsa fugiu na moto e deixou o amigo para trás, juntamente com uma escopeta que foi apreendida pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas só puderam atestar óbito do homem. O corpo do indivíduo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.