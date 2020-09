Motorista bêbado colide com carro, quase provoca tragédia e é preso em flagrante

Uma caminhonete conduzida por um homem embriagado colidiu com um carro na tarde deste sábado (12), na rodovia AC-10, na entrada do bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Uma mulher conseguiu registrar o momento que a caminhonete, modelo Hilux de cor prata, que trafegava sentido centro-bairro, passa em alta velocidade por cima do quebra-molas e bate na traseira de um carro modelo Palio de cor prata.

O impacto deixou a traseira do Palio e a frente da Hilux destruídos. Por pouco, o motorista da caminhonete não atingiu outras pessoas que transitavam pelo local. A Hilux só parou porque, em seguida, bateu em um semáforo. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Segundo a polícia, o condutor da caminhonete estava alcoolizado e passando por problemas pessoais. Depois do acidente, o condutor ficou no local e foi preso em flagrante.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os veículos foram removidos por dois guinchos para o pátio do Detran.