Motociclista perde controle, atinge barranco em ramal e desmaia no Bujari

O jovem Osmar Camilo de Oliveira, 20 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (12), no Ramal do Polo, no km 33 da BR-364, na zona rural do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Osmar estava pilotando uma motocicleta e, supostamente, estaria sob efeito de alcool, quando perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um barraco. Após o acidente, o jovem desmaiou.

Um parente da vítima que também trafegava pelo ramal viu o rapaz ferido e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou Osmar ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O local do acidente foi isolado e a motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.