Giro prende jovem com arma de fogo no Polo Geraldo Mesquita

Um jovem de 18 anos foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (12), no Ramal do Sinteac, no Polo Geraldo Mesquita, na região do Calafate, em Rio Branco.

Policiais militares do Giro estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o rapaz em atitude suspeita caminhando em via pública. Ao se aproximar para fazer abordagem, o suspeito tentou correr, mas foi interceptado pela guarnição.

Na revista pessoal foi encontrada uma arma de fogo artesanal calibre 26 e uma munição intacta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.