Galvez conquista título inédito e vence o Campeonato Acreano

O Galvez venceu o Rio Branco Futebol Clube por 2 a 0 neste sábado (12). O Imperador precisava apenas de uma vitória para sagrar-se campeão. A decisão ocorreu no Estádio Arena Acreana.

Já o Estrelão precisava de uma vitória para prorrogar a decisão do campeonato. Mas, o time militar foi melhor em campo e aproveitou as chances durante o jogo. Daniego e Índio marcaram os gols do título.

Como conquistou o primeiro turno, após vencer o Atlético por 4 a 1 em março deste ano, o Imperador foi campeão direto sem a necessidade da final do campeonato.

O Atlético Acreano não entrou em campo, mas com a vitória do Galvez por 2 a 0, foi vice-campeão da temporada de 2020.

O segundo lugar na competição garantiu ao Galo vagas na Copa do Brasil de 2021 e no Campeonato Brasileiro da série “D”, também em 2021.

Pela participação na Copa do Brasil, o Atlético, assim como o Galvez, vai receber R$ 600 mil. Após o titulo, o Imperador voltou as atenções para a série D.