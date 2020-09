Abastecimento de água começa a ser normalizado em 40 bairros de Rio Branco

A manutenção na bomba de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II) foi finalizada na noite dessa sexta-feira, 11, e o abastecimento de água nos bairros de Rio Branco já começa a ser normalizado neste final de semana depois de quase 10 dias de redução da distribuição pelo Departamento de Água e Saneamento (Depasa).

Segundo o órgão, a água passa a ser distribuída de maneira gradual nos 40 bairros de Rio Branco que sofreram com a interrupção no fornecimento de água, que está prejudicado há mais de uma semana devido a um vazamento na lagoa de captação da ETA II e à quebra de uma peça do motor da bomba KBS, responsável por captar a água da lagoa e levar para a ETA II.

O Depasa afirma que o vazamento já foi reparado de forma emergencial e que a peça do moto que quebrou foi reposta na quinta-feira, dia 10, e instalada nessa sexta, 11. Ainda assim, a bomba segue dando baixa vazão.