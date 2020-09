Prefeitura de Cruzeiro do Sul é invadida por criminoso que furta HD e danifica TV e caminhonete

Furto ocorreu durante o final de semana. Câmeras de segurança flagraram ação do bandido, que já foi identificado e está sendo procurado.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi alvo de um criminoso durante esse final de semana. Segundo o prefeito da cidade, Clodoaldo Rodrigues, somente nesta segunda-feira (7) o furto foi descoberto quando alguns servidores foram ao local.

Toda ação do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança. As imagens não foram divulgadas para não atrapalhar o trabalho da polícia, já que foi possível identificar o autor. O suspeito seria um ex-presidiário que saiu do presídio da cidade há poucos dias.

O homem ficou cerca de duas horas dentro da prefeitura. Segundo informações, ele furtou um HD do setor de pessoal do órgão e danificou um aparelho de televisão que fica na recepção.

Além disso, ele quebrou o vidro de uma caminhonete que estava no estacionamento da prefeitura. E, ao tentar retirar o aparelho de som do veículo, acabou danificando o painel.

“Nós fomos surpreendidos hoje pela manhã quando fomos informados pelo vigia que tinham entrado aqui. Não quero fazer pré-julgamento, acredito que foi uma questão de vândalo mesmo que veio para furtar. Mas, é a investigação da Polícia Civil que vai dizer, vamos entregar as imagens das câmeras de segurança para que façam os procedimentos necessários”, disse o prefeito.