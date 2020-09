Preço do gás de cozinha em Rio Branco é um dos mais altos da Amazônia, diz ANP

O preço da botija de 13 quilos de gás de cozinha protocolado em Rio Branco é um dos mais altos na Amazônia custando em torno de R$ 91. A capital acreana alcança o 4° lugar no ranking dos valores mais altos. O ac24horas pesquisou junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP) os valores mais altos por Estado e encontrou o maior preço em Itaituba, no Pará, onde o produto pode chegar a R$ 110.

O preço de Rio Branco é, inclusive, maior que o de Cruzeiro do Sul, cidade conhecida pela carestia dos produtos de primeira necessidade. Lá, segundo apurou a ANP, a botija custa R$ 86.

O consumo de GLP aumentou 3,2% na pandemia. O isolamento criou novos hábitos de consumo, as pessoas passaram a cozinhar mais ou desenvolveram um negócio na área de alimentos.

A ANP publicou dia 31 de agosto no Diário Oficial da União, a Resolução nº 825/2020, atualizando as especificações de GLP, que estavam em vigor há 15 anos. O ajuste da tabela de especificações permitirá melhor acompanhamento dos componentes contidos no GLP melhorando o controle da qualidade do produto a ser comercializado no território nacional, além de contribuir para a simplificação regulatória.

O novo regulamento prevê a realização do teste da mancha para análise de butano comercial e de sua mistura com o propano.

L Os objetivos são melhorar o controle da qualidade do GLP nesse parâmetro, com a identificação de potenciais resíduos, e adequar as especificações do produto às internacionais, que exigem esse controle. Além disso, prevê a inclusão de metodologia para determinação quantitativa (antes apenas realizado pelo método olfativo) do odorante utilizado para conferir cheiro ao GLP, importante para segurança em caso de vazamento que pode ocorrer durante o uso do produto.

Compare os preços de Rio Branco com os de algumas praças amazônicas em R$:

Boa Vista (RR) 85,00

Parintins (AM) 92,00

Vilhena (RO) 95,00

Itaituba (PA) 110,00

Rio Branco (AC) 91,00

Macapá (AP) 80,00