Opositor de Vladimir Putin sai do coma induzido após envenenamento

O opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, saiu do coma induzido 17 dias após ter sido envenenado na Rússia, disse a BBC.

O advogado e ativista está internado na Alemanha, depois de ter sido transferido de um hospital em Osmk, na Rússia, e os médicos afirmam que o estado de saúde dele está melhor.

Segundo a BBC, médicos do hospital Charité, em Berlim, disseram que Navalny está respondendo a estímulos verbais e ele está respirando sem ajuda de aparelhos desde domingo (6). Porém, ainda é muito cedo para determinar quais serão os efeitos a longo prazo do enevenenamento, disseram os especialistas.

Navalny foi supostamente envenenado no dia 20 de agosto, antes de entrar em um voo com direção a Moscou. Depois de passar mal dentro do avião, ele foi levado a um hospital, onde a teoria de que teria sido envenenado foi descartada.

Na Alemanha, especialistas disseram ter provas de que Navalny foi envenenado com novichok, o que foi criticado pelos russos.