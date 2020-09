Homem preso por estuprar e engravidar sobrinha de 11 anos é encontrado morto em delegacia

Um homem foi preso na última quinta-feira, 3, suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de apenas 11 anos, na Bahia. No último sábado, 5, ele foi encontrado morto dentro da cela da delegacia onde estava detido. De acordo com o portal G1, a polícia informou que ele se matou.

O Conselho Tutelar de Ibotirama registrou o caso no dia 6 de setembro último, depois que a menina deu a luz. Conforme a Polícia, o crime foi em Irecê, município localizado na Chapada Diamantina. Não se sabe quando o bebê nasceu, nem em que cidade.

O portal G1 informou que, segundo informações levantadas com a polícia de Ibotirama, o homem foi encontrado caído dentro da cela quando o agente da delegacia estava indo levar o café da manhã. Com ele, havia uma espécie de corda improvisada enrolada ao redor do pescoço. Não havia sinais de vida. Uma perícia realizada no local constatou que o homem cometeu suicídio.

Ambas as crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar de Ibotirama. A delegacia de Irecê investiga o caso.