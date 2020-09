Grupamento GIRO recupera duas motocicletas roubadas na Capital

Durante abordagens de rotina neste domingo, 06, policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) recuperaram duas motocicletas com restrição de roubo em Rio Branco. Três pessoas foram conduzidas à delegacia e responderão pelo crime de receptação.

Na primeira ação, os militares realizavam patrulhamento no bairro Casa Nova, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa. O veículo foi abordado, nada de ilícito foi encontrado com o condutor de 19 anos, mas foi constatado que a moto foi roubada no último dia 3 de setembro.

Na segunda ocorrência, os PMs faziam rondas preventivas no bairro Alto Alegre, estrada de Porto Acre, quando visualizaram dois indivíduos em fundada suspeita, em uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor preta. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos, e constava restrição de roubo, ocorrido no dia 2 de setembro.