Filho reúne quarteto para contar “verdadeira história” de Hebe

Filho único de Hebe Camargo (1929-2012), o apresentador Marcello Camargo Capuano, 55, gravou uma edição especial do programa “Café com Selinho”, para exibição nesta segunda-feira, pela TV COM Brasil, com quatro mulheres que conviveram ou trabalharam com a artista, cuja história está sendo mostrada em uma minissérie da Globo, às quintas-feiras.

O roteiro não agradou inteiramente Marcello, que classificou a segunda fase da como “completamente ficção”.

“Discordo de muita coisa ali. Ela nunca bebeu whisky, nunca bebeu no camarim e nunca deixou o público esperando. Não falava palavrões e nunca jogou microfone no chão”, relatou à coluna.

O objetivo desse especial do “Café com Selinho”, reunindo Lídia Sayeg, joalheira que se tornou amiga da Hebe; Regina de Souza – trabalhou 23 anos no SBT como produtora executiva do programa e era fiel escudeira da apresentadora; Regininha Azevedo, conheceu Hebe quando tinha 4 anos e a assessorou durante muitos anos, e Perpétua Lopes, fã número um da artista, é contar “a verdadeira história” de Hebe Camargo ou o que não foi falado no filme.

Por exemplo: enquanto na Globo mostra-se um clima de hostilidade entre Marcello e o empresário Lélio Ravagnani, casado com Hebe durante 29 anos, até a morte dele, em 2000, nessa edição do “Selinho” ele vai falar que tinha uma relação muito boa com Lélio. Inclusive ganhou dele um automóvel quanto fez 18 anos.

Estas e muitas outras revelações poderão ser conferidas no programa que vai ao ar na noite de hoje, a partir das 23h30, pela TV COM Brasil. A partir de amanhã, o conteúdo estará disponível no YouTube de Marcello Camargo.