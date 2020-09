Discussão por divisão de bens acaba com homem esfaqueado na Cidade do Povo

Um homem identificado apenas como Valdinei foi ferido com um golpe de faca no peito, no final da tarde desta segunda-feira (7), na Rua Yocanan Pereira, na Quadra 20 A, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores, Valdinei estava em casa quando a sua ex-companheira foi até o local buscar uma parte dos bens da residência. Como o casal já estava separado há um certo tempo, o ex-marido não autorizou a retirada e iniciou uma discussão com a mulher.

Populares disseram que nesse momento a mulher, que estava de posse de uma faca do tipo “peixeira”, desferiu um golpe contra o peito do ex-companheiro. Após a ação, a mulher fugiu.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Valdinei a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, em estado de saúde estável.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção á Pessoa (DHPP), que ainda não prendeu a autora do crime.