Criminosos atiram contra homem que tentou fugir de assalto na praça do Bairro Cidade Nova

Darcirlei de Souza Melo, 26 anos, foi ferido com um tiro, na noite desta segunda-feira (7), ao tentar fugir de um assalto na Praça da Juventude do Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Darcirlei estava em uma lanchonete na praça, quando quatro homens armados chegaram no local em um carro modelo Onix de cor branco e anunciaram o assalto. Os criminosos estavam encapuzados e mandaram todas as pessoas que estavam no local ficarem paradas e não correrem.

Ao ver os bandidos recolhendo os pertences das vítimas, Darcirlei tentou fugir, mas acabou sendo atingido por tiro que os criminosos dispararam. A vítima caiu, mas conseguiu se levantar, continuou correndo e pediu ajuda na Rua Poços de Caldas.

Ainda segundo a polícia, após Darcirlei ser baleado, as outras vítimas do assalto também fugiram do local e os bandidos efetuaram mais disparos. Após a ação, os bandidos entraram no carro e fugiram levando os pertences dos clientes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).