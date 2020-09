Covid-19: vacina testada no DF pode não ser tão eficaz em idosos

Resultados preliminares de um estudo intermediário mostram que a vacina Coronavac, fabricada pela chinesa Sinovac Biotech, pode não ser tão eficaz para idosos contra a Covid-19. Segundo um representante da empresa, a imunização parece segura para esse grupo, mas induz respostas imunológicas mais fracas do que em pessoas jovens.

As informações são da agência Reuters. A pesquisa ainda não foi publicada. De acordo com Liu Peicheng, representante de Mídia da empresa, não houve efeitos colaterais graves em pessoas com mais de 60 anos nas fases 1 e 2 da pesquisa clínica.