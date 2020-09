Caso Flordelis: Testemunha vítima de ataque a bomba entregará imagens de câmera

Segundo ela, essa foi a primeira tentativa de intimidação que sofreu após ter testemunhado no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o carro com o suspeito de lançar uma bomba na residência da empresária Regiane Rabelo, uma das testemunhas do caso Flordelis, circula pelas imediações da casa.

O vídeo está separado em um HD e será levado pela testemunha nesta terça-feira (8) para as mãos do delegado Alan Duarte, titular da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. As imagens são de câmeras de segurança de uma vizinha de Regiane cedidas para colaborar com a elucidação do caso.

De acordo com Regiane, as imagens mostram o veículo rondando a residência em Itaipuaçu, Maricá, região Metropolitana do Rio de Janeiro momentos antes do ataque. As imagens do carro são nítidas e a testemunha tem certeza de que a polícia chegará até os responsáveis. A empresária disse à CNN suspeitar de algumas pessoas envolvidas na retaliação, mas preferiu se reservar ao direito de dar maiores detalhes à polícia civil nesta terça-feira (8).

Testemunha no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, Regiane e o marido, Marcio Rabelo, sofreram um ataque a bomba, na noite de quinta-feira (3). Próximo da meia-noite, um artefato explosivo foi jogado no quintal da residência do casal.

Regiane e o marido não têm dúvidas de que a bomba no quintal de casa foi uma tentativa de intimidação por parte da família de Flordelis, a mando da deputada federal. A explosão foi muito forte e acordou não só ela como o marido e os vizinhos. Apesar da força da bomba, não houve feridos e nenhum dano à estrutura da casa. Regiane mora em Itaipuaçu, em Niterói. Ela acionou a Polícia Militar logo após o atentado e, no dia seguinte, a Polícia Civil também foi ao local fazer a perícia dos estilhaços.

“Não machucou ninguém, pois estávamos dormindo e não tinha gente no quintal. A bomba explodiu no ar e os estilhaços atingiram minha casa e a casa vizinha. Acordamos com um barulho muito forte. Fiquei muito nervosa e ainda nem consegui dormir direito depois do ocorrido, de tão nervosa que fiquei”, disse Regiane.

Segundo ela, essa foi a primeira tentativa de intimidação que sofreu após ter testemunhado no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Regiane é ex-patroa de Lucas, filho adotivo de Flordelis, preso por suspeitas de participação na morte de Anderson. A testemunha do caso diz ter medo de Flordelis e acredita que a deputada federal (PSD) continuará cometendo crimes enquanto estiver em liberdade.

“Enquanto ela estiver solta, vai continuar cometendo crimes. Hoje sinto medo, mas vou seguir a vida normalmente. A polícia se colocou à disposição para a hora que eu precisar. Porém, estou mais vigilante com minhas coisas e ficarei cada dia mais vigilante enquanto ela (Flordelis) não estiver presa”, afirmou Regiane.