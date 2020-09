Bolsonaro participa de cerimônia enxuta do 7 de Setembro; veja imagens

O governo montou uma estrutura reduzida no Alvorada para que as autoridades, a imprensa e apoiadores do presidente pudessem acompanhar o hasteamento da bandeira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou nesta segunda-feira (7) da cerimônia do Dia da Independência no Palácio da Alvorada, uma comemoração reduzida que substituiu o tradicional desfile na capital brasileira em razão da pandemia do novo coronavírus.

Bolsonaro chegou à comemoração no automóvel conversível Rolls-Royce que costuma ser usado em cerimônias ao ar livre na capital federal acompanhado de um grupo de cerca de dez crianças e cumprimentou apoiadores.

Pouco antes, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou acompanhada do secretário especial de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, e do secretário da Cultura, Mario Frias.

Para a cerimônia desta segunda-feira, o governo montou uma estrutura reduzida no Alvorada para que as autoridades, a imprensa e apoiadores do presidente pudessem acompanhar o hasteamento da bandeira. Em seguida, ocorreu uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça por cerca de dez minutos.

Inicialmente, a Secom informou que o evento seria restrito apenas para convidados, mas o espaço acabou aberto para dezenas de pessoas sob o argumento de que a estrutura foi criada para receber os visitantes que vão diariamente ao Palácio da Alvorada.

Também participaram da cerimônia o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de ministros, como Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, e Fábio Faria, das Comunicações.