Apps deixam ler mensagens apagadas do WhatsApp; veja lista

O Restory consegue resgatar mensagens de texto e arquivos de mídia como fotos, vídeos e GIFs recebidos e posteriormente excluídos do WhatsApp. O app, no entanto, não consegue salvar arquivos de áudio e mensagens de voz em sua plataforma e, por isso, não é capaz de recuperá-los no Restory. No aplicativo, você consegue acessar as mensagens excluídas por seus contatos do mensageiro acessando a aba “Conversas”, e as fotos, vídeos e GIFs ficam todos salvos da aba “Mídia”.