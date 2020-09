Acreana em A Fazenda: Raissa Barbosa capa da Playboy e Sexy participará do reality show da Record

A acreana Raissa Barbosa que pousou para a Sexy e PlayBoy de Portugal foi confirmada como uma das participantes do reality show ‘A Fazenda’ transmitido pela rede Record. A jovem assim como os demais participantes estão isolados em hotel e no sábado sábado, 5, tiveram seus celulares confiscados e não poderão mais se comunicar com ninguém.

A acreana Raissa tem 27 anos e participou do Miss Bumbum ficando sem segundo lugar. Nos últimos anos se destacou quando desfilou em algumas escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela contuma realizar apresentações na área fitnnes em academias de musculação do Estado de São Paulo.

Raissa Barbosa tambén se destaca nas redes sociais. A modelo faz live, dança para seus seguidores, conta episódios que passou e as cantadas que recebe diariamente.

Antes de ficar sem comunicação, seguindo os protocolos do reality show, Raissa fez contato com algumas pessoas próximas que estarão na torcida e organizando sua rede social e apoiando sua permanência no programa.

A jovem que tem uma amizade com o jornalista Wiliandro Derze fez questão de ligar e confirmar com exclusividade a participação em A Fazenda.

“Ela estava muito animada, disse que ama nosso Estado e que no reality vai fala muito sobre o Acre. Conversamos sobre as últimas polêmicas envolvendo o nome dela com fotos que vazaram e outros assuntos. Mas a Raíssa já tem uma cabeça formada para esse tipo de situação. Ela realmente é uma artista, não é à toa que se pousa na Sexy e na Playboy. Ela estava aparentando está muito ansiosa na chamada de vídeo. Desejei sucesso e que estaríamos aqui torcendo e votando todas as vezes que fosse necessário”, destacou o jornalista.