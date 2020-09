Vídeo mostra vítimas atingidas por árvore em Sena Madureira

Um vídeo enviado ao Ecos da Notícia mostra as vítimas que foram atingidas por uma árvore na noite deste sábado (5), no Ramal do Cassirian, no km 16 da BR-364, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre.

A árvore caiu sobre o grupo e deixou quatro mortos, além três feridos. Lucas da Silva Quenderé, de 23 anos, Airton Cabral da Silva, de 17 anos, e Mateus da Silva Matos, de 17 anos, morreram antes de receber socorro.

Um jovem identificado como Narcelio foi socorrido, mas acabou morrendo no Hospital João Câncio Fernandes. Três pessoas que não tiveram os nomes divulgados ainda seguem internadas.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou os resgates, tanto dos cadáveres, quanto dos feridos e encaminhou para o hospital em Sena Madureira.

Os corpos foram recolhidos por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. As causas do acidente ainda seguem em investigação pela Polícia Civil.