TRAGÉDIA: Árvore desaba, mata 3 e deixa 4 feridos no Cassiriam em Sena Madureira

Uma árvore da espécie “Toari” acabou desabando na tarde deste sábado nas imediações do km 30 no ramal do 25 no Cassiriam deixando ao menos 3 mortos e 4 feridos.

Segundo informações a árvore teria desabado no momento em que acontecia um torneio no local. Pessoas presentes no local revelaram que uma caixa de som estava ligada dificultando assim o barulho do desabamento.

O corpo de bombeiros foi acionado e se deslocou até o local para iniciar os primeiros socorros. Todos os feridos e vítimas fatais foram encaminhadas ao hospital João Câncio Fernandes e nesse momento recebem os tratamentos necessários.

O cenário é de comoção no local pela perca inesperada de entes queridos.

Veja mais fotos do acidente: