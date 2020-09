Palmeiras marca no fim, vira jogo e vence Bragantino fora de casa

O Palmeiras foi a Bragança Paulista na manhã deste domingo (6) e derrotou o Bragantino por 2 a 1, com um gol nos acréscimos e de virada, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Alviverde foram marcados por Gabriel Veron e William, depois que o time do interior de São Paulo abriu o placar com Claudinho. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Com o resultado, o Palmeiras somou 13 pontos e subiu provisoriamente para a quarta posição. Já o Bragantino permaneceu com 6 pontos, na 18a colocação.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem clássico contra o Corinthians na quinta-feira (10) na Neo Química Arena, enquanto o time de Bragança Paulista enfrenta o São Paulo no Morumbi na quarta-feira (9). Os jogos são válidos pela 9ª rodada do campeonato.

Com os desfalques de Felipe Melo e Luan, Vitor Hugo fez a dupla de zaga com Gustavo Gómez. No meio de campo, Bruno Henrique perdeu a vaga e o Palmeiras entrou com Gabriel Menino e Patrick de Paula de volantes, com Lucas Lima na meia. No ataque, mais mudanças. Nem William nem Rony, quem entrou jogando foi o jovem Wesley, que fez dupla com Luiz Adriano.

Já o Bragantino teve a estreia do técnico Maurício Barbieri no comando da equipe de Bragança Paulista.

Com jogo às 11h, as duas equipes disputaram muito as jogadas no início e o jogo ficou truncado, principalmente por conta do calor. Os gols saíram na segunda etapa. Aos 8min, Claudinho, do Bragantino, abriu o placar após finalizar, a bola bater na zaga do Palmeiras e morrer no fundo do gol.

Com o revés provisório, Luxemburgo mexeu no time e colocou Gabriel Veron, William e Bruno Henrique. O Palmeiras empatou aos 23min com o próprio Veron, que aproveitou cruzamento da direita e marcou de cabeça. Depois, aos 48min, o atacante William anotou o gol da vitória. No final, Morato ainda foi expulso e o placar não se alterou.