Irmãos são presos acusados de atingir homem com tiro de espingarda na barriga, em Sena

Somente na noite deste sábado (05), a polícia civil de Sena Madureira conseguiu prender dois irmãos que estavam escondidos desde o início da semana, após um deles atirar de espingarda em Elissandro Chaves, que ficou baleado na região da barriga. A vítima segue em tratamento no hospital de Rio Branco.

Elivaldo, conhecido por Nem e o irmão Cosmo, identificado por Branco, fugiram do ramal Paraíso, região do Rio Macauã, logo após praticarem a tentativa de homicídio. Segundo informações de testemunhas, teria sido Elivaldo – o Nem, o autor do disparo que acertou Elissandro no abdômen. Na noite de sábado, a polícia civil descobriu o paradeiro dos irmãos e, na calada da noite, conseguiu pôr as mãos nos acusados, que estariam se escondendo para não ser presos.

Os irmãos foram levados a delegacia para serem autuados pelo delegado Marcos Frank. A motivação para o crime teria sido uma discussão por conta da venda de um telefone celular entre os envolvidos que eram vizinhos, no ramal do Paraíso, zona rural de Sena.